رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يحسم جدل مقاطعة روسيا المحتملة لأولمبياد باريس 2024

علق رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ على احتمال مقاطعة روسيا لدورة الألعاب الأولمبية 2024 المقررة في باريس هذا الصيف.

ونقلت صحيفة "لوموند" تصريحات باخ التي قال فيها:"إنه لا يمكن تحميل الرياضيين مسؤولية سياسة الحكومات، إذا أيدوا هذه التصرفات، فإنهم يتعرضون للعقوبات. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون"، وخلص إلى أن المقاطعة لن تكون مفيدة.

AFP

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، علق وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين على احتمال مقاطعة روسيا للألعاب في باريس. وقال: "يجب أن نحافظ على إمكانية الحوار قدر الإمكان والمنافسة".

في ديسمبر 2023، قررت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في باريس كرياضيين فرديين محايدين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في ألعاب 2024.

بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

المصدر: لينتا.رو