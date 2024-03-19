بسبب ملصق "لا للنازية".. منع روسي من التأهل إلى أولمبياد باريس

تم حرمان البطل الروسي الأولمبي في المصارعة اليونانية الرومانية موسى إيفلوف من بلوغ البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بسبب ملصق "لا للنازية".

وصرح رئيس الاتحاد الروسي للمصارعة ميخائيل مامياشفيلي لوكالة "ريا نوفوستي":"الحقيقة المحزنة هي أنه أدين (المصارع) لأنه تم تصويره أمام ملصق مكتوب عليه "لا للنازية!".

وقال مامياشفيلي: "هذه هي الشكوى الرئيسية المقدمة ضد البطل الأولمبي إيفلوف، وهو أنه يؤيد عالما خاليا من النازية"، مضيفا أنه لا توجد شكاوى أخرى من اتحاد عالم المصارعة الدولي.

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وأشار إلى أن الفريق سيحاول إقناع الروسي بالمشاركة في التصفيات التي ستقام في أبريل المقبل بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

إيفلوف البالغ 30 عاما هو بطل الألعاب الأولمبية في طوكيو بفئة الوزن حتى 97 كغ.

كما حصل على ميداليتين ذهبيتين في بطولات العالم وأوروبا.

وسيتمكن الروس والبيلاروس من المشاركة في أولمبياد 2024 كرياضيين محايدين بشكل فردي بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية.

ومع ذلك، فإن الرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات مع القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، سيغيبون عن البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، لن يكون يشارك ممثلو الرياضات الجماعية للبلدين في أولمبياد باريس.

المصدر: RT