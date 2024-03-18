بعد إيفرتون.. رابطة الدوري الإنجليزي تعاقب فريقا ثانيا بخصم النقاط من رصيده

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الانين، خصم أربع نقاط من رصيد نوتنغهام فوريست لخرقه القواعد المالية للدوري، ما أدى إلى تراجعه إلى مركز مهدد بالهبوط.

وقالت الرابطة في بيان، إن نوتنغهام فوريست اعترف بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة التي تسمح بخسارة أقصاها 77.5 مليون دولار، وذلك بمقدار 43.9 مليون.

وسيتراجع نوتنغهام إلى المركز الـ18 المهدد بالهبوط، بـ21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لوتون تاون الآمن في المركز الـ17 والذي تعادل معه 1-1 في المرحلة الماضية.

وسبق أن خصمت الرابطة الإنجليزية 10 نقاط من رصيد إيفرتون للسبب عينه في نوفمبر الماضي، قبل أن تقلص العقوبة إلى 6 نقاط بعد الاستئناف، علما بأن النادي لا يزال ينتظر معرفة ما إذا كانت الرابطة ستحسم منه نقاطا مرة ثانية بسبب انتهاك ثان للقواعد.

ويحق لأندية الدوري الإنجليزي خسارة 133.5 مليون دولار خلال ثلاثة مواسم، ويقلص المبلغ إلى 28 مليون دولار لكل موسم يقضيه النادي في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وصعد نوتنغهام فوريست إلى الدوري الممتاز في مايو 2022، ما يعني أنه لعب في الـ"تشامبيونشيب" لموسمين.

ويمكن لنوتنغهام فوريست أن يستأنف العقوبة، علما بأن الرابطة قالت سابقا إن الاستئناف يجب أن يقدم "في موعد لا يتجاوز الـ24 مايو، وإن أمكن في وقت قبل 24 مايو"، أي بعد خمسة أيام على انتهاء الدوري الإنجليزي.

المصدر: أ ف ب