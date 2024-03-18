وكيل رومارينيو يحسم الجدل حول مستقبله مع الاتحاد السعودي

أعلن البرازيلي ليوناردو أوليفيرا وكيل رومارينيو دا سيلفا لاعب فريق الاتحاد، أن موكّله قرر الرحيل عن صفوف النمور مع نهاية الموسم الحالي.

وكان النجم البرازيلي هداف الاتحاد التاريخي، اقترب من الرحيل عن صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير،ولكن حدث اختلاف كبير حول مصيره داخل النادي قبل أن تتم الموافقة على رحيل كورونادو والإبقاء عليه، إلى جانب أنه تلقى العديد من العروض خلال الشتوية الماضية وكان أكثرها من الدوري السعودي، حسبما ذكر وكيله لصحيفة "الرياضية".

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وقال ليوناردو في تصريحات لصحفية "الرياضية" السعودية: " رومارينيو يمتلك عروضا من السعودية والإمارات وقطر والبرازيل، ولكن لم يحدد وجهته المقبلة بشكل رسمي حتى الآن، ويدرس جميع العروض التي تلقاها".

تجدر الإشارة إلى أن عقد روما ينتهي مع الاتحاد في يونيو المقبل.

وخاض البرازيلي مع اتحاد جدو خلال منافسات الموسم الحالي، 32 مباراة في جميع البطولات التي ينافس عليها النمور، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 3 أخرين.

وفي المجمل ومنذ انتقاله من الجزيرة الإماراتي إلى الاتحاد في أغسطس 2018 شارك اللاعب في 204 مباريات، ونجح في التتويج رفقة "العميد" ببطولتي الدوري والسوبر.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"