إنتر ميلان يتعثر على أرضه وبين جماهيره

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه نابولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع المدافع ماتيو دارميان أصحاب الأرض "النيراتزوري" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

ورد المدافع البرازيلي خوان خيسوس بهدف التعادل بحلول الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وانقطت سلسلة انتصارات فريق إنتر ميلان بذلك بعد الفوز في 10 مباريات متتالية، ليكتفي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 76 نقطة، في صدارة الدوري "الكالتشيو".

بينما تعادل نادي نابولي للمرة الثانية على التوالي، ويشغل المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 45 نقطة.

المصدر: RT