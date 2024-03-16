مصر.. قرار قضائي من محكمة الجنايات بشأن المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

قضت محكمة الجنايات اليوم السبت، بمعاقبة 5 متهمين بسرقة فيلا اللاعب المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط مرتكبي واقعة السرقة، وإعادة المسروقات، بعدما تبلغت بتاريخ 12 مارس الجاري من مدير أعمال صلاح، اكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب، بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وتبين أن المتهمين هم شخصان "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني المشار إليه"، وهما مقيمان بمحافظة الإسماعيلية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكني وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.







المصدر: "أخبار اليوم"