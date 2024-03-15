النصر "الجريح" ضيفا على الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة

يحل نادي النصر "الجريح" ضيفا على نادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن حكم الساحة الأرجنتيني فاكوندو تيلو سيقوم بإدارة مباراة الأهلي وضيفه النصر، مساء اليوم في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

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ويمني نادي النصر "العالمي" العودة إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومن ثم خروجه من دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

في المقابل يأمل نادي الأهلي مواصلة الانتصارات في الدوري، بعد الفوز على التعاون ضمن الجولة الماضية بهدف وحيد.

ويحتل نادي النصر مركز الوصافة في دوري "روشن" برصيد 53 نقطة، حصدها في 23 مباراة، محققا 17 فوزا مقابل تعادلين وأربع هزائم.

بينما يشغل فريق الأهلي المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 47 نقطة، حصدها من 14 فوزا و5 تعادلات، مقابل 4 هزائم أيضا.

في ما يلي التشكيلة المتوقعة لنادي الأهلي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ريان حامد، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، عبد الله العمار

الوسط: ماكسيمان، فرانك كيسي، هاني الصبياني

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الهجوم: فراس البريكان، رياض محرز، فيرمينو

بينما يتوقع أن يخوض نادي النصر هذه هالمباراة بالتشكيل التالية:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: علي لاجامي، نواف بوشل، لابورت، أليكس تيليس

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر:

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC" الحقوق الحصرية، لنقل مباريات دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة ألأهلي والنصر، هي قناة “SSC Sports HD 1”، و" SSC SPORTS HD 5".

المصدر: وسائل إعلام