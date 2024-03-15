"بوما" ترصد مكافأة مالية جديدة لرعاية قميص برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن شركة "بوما" للتجهيزات الرياضية تواصل محاولة إبرام اتفاقية مع نادي برشلونة، عن طريق تخصيص مكافأة مالية كبرى لذلك.

ويبدو أن العلاقة بين البرسا وشركة نايكي ليست بأفضل أحوالها، حيث أن النادي الكتالوني يريد الانفصال عن الشركة الأمريكية، بعدما اكتشف أنه يمكنه الحصول على المزيد من الأموال مقابل رعاية قميصه.

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وتعد شركة بوما هي الأقرب للحصول على رعاية قميص البارسا حال فض شراكته مع شركة نايكي الأمريكية، التي تقوم برعاية قميص برشلونة منذ 1998.

وفي عام 2018 تم التوقيع على عقد جديد ينتهي بعد عامين في يونيو 2026 ويحصل النادي الكتالوني على مبلغ يقترب من 100 مليون يورو.

ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن شركة "بوما" خصصت مبلغا بقيمة مليون يورو وذلك ليكون بمثابه مكافأة التوقيع والتوصل إلى اتفاقية مع البلوغرانا، إلى جانب العرض الرئيسي والذي وصل إلى ما يقرب حوالي 120–140 مليون يورو سنويا.

وأشارت تقارير صحفية أخرى أن عرض بوما من الممكن أن يصل إلى مبلغ ثابت قدره 200 مليون يورو في كل موسم، ومع بعض المتغيرات قد يكون المبلغ 300 مليون يورو، ولمدة 10 سنوات.

المصدر: "وسائل إعلام"