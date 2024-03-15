بالفيديو.. ميسي يسكت جماهير استفزته برونالدو

حاولت الجماهير الأمريكية استفزاز ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي بالهتاف باسم غريمه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، إلا أن رد النجم الأرجنتيني جاء فوريا.

وبلغ إنتر ميامي ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، عقب الفوز على مواطنه ناشفيل، بنتيجة 3-1 الخميس الفائت في إياب ثمن النهائي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.

وشارك ميسي أساسيا في المواجهة، لكنه لم يستطع الاستمرار طويلا بخروجه من أرض الملعب بسبب الإصابة مرة أخرى عقب مرور 5 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، وتم استبداله بزميله روبرت تايلور.

وهتفت جماهير ناشفيل باسم رونالدو عند الدقيقة 23، في محاولة لتشتيت تركيز ميسي، إلا أن النجم الأرجنتيني سجل هدفا في نفس اللحظة، ليسكت أصوات الجماهير.

🚨🗣️ Nashville fans Chanted "Ronaldo, Ronaldo" in front of Messi and he scored a goal within 15 Seconds 😭😭😭



This is how Legends Reply to such things.. unlike certain someone who gets angry and starts to make bad gestures towards those fans 🤷pic.twitter.com/hYIjaIObe9 — ACE (fan) (@FCB_ACEE) March 14, 2024

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كما صنع ليونيل ميسي، هدفا لزميله لويس سواريز في الدقيقة الثامنة من المباراة.

ورفع ميسي عدد أهدافه هذا العام مع إنتر ميامي إلى 5 خلال 5 مباريات.

وتأتي هتافات رونالدو لميسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حدث العكس في أكثر من مرة بالملاعب السعودية.

حيث هتفت جماهير الأندية المنافسة للنصر باسم ميسي لاستفزاز النجم البرتغالي، بحكم المنافسة الفردية التاريخية بينهما.

وسقط رونالدو في فخ الاستفزازات في أكثر من مناسبة، آخرها عندما رد بإشارة غير أخلاقية لجماهير فريق الشباب في ديربي الرياض، مما عرضه لعقوبة الإيقاف والغرامة.

المصدر: "وكالات"