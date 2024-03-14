بعد الخطأ الكارثي ضد ريال مدريد.. لجنة الحكام تستبعد جيل مانزانو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة الـ29 لبطولة "لا ليغا"، استمرار استبعاد جيل مانزانو من إدارة المباريات.

وقررت لجنة الحكام استبعاد جيل مانزانو من لقاءات الجولة 28، وتكرر الأمر في الجولة 29 بعد أحداث لقاء الريال وفالنسيا المثيرة للجدل.

وقد أثار جيل مانزانو الكثير من الجدل خلال إدارته لمباراة فريق ريال مدريد ومضيفه فالنسيا (2-2)، يوم السبت 2 مارس الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة 27 للدوري.

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وأطلق حكم الساحة الدولي الإسباني جيل مانزانو صفارة نهاية المباراة فيما لعب إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، كرة عرضية على رأس زميله الإنجليزي جود بيلينغهام، ليتابعها في شباك "الخفافيش".

وأبدى بيلينغهام غضبه الشديد من قرار الحكم، ما أدى إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم الإنجليزي.

وأسند الاتحاد الإسباني مهمة إدارة مباراة ريال مدريد ضد مضيفه أوساسونا يوم السبت المقبل، للحكم خوان مارتينيز مونويرا، بينما سيدير الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز لقاء قمة هذا الأسبوع بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، مساء يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات