الوداد المغربي يتوصل لاتفاق نهائي مع مدربه البنزرتي

توصلت إدارة فريق الوداد الرياضي المغربي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي مع التونسي فوزي البنزرتي، مدرب النادي الأحمر من أجل مغادرة الفريق بعد النتائج السلبية التي حصدها النادي مؤخرا.

وكشف مصدر مطلع، أن الطرفان توصلا لاتفاق رسمي أمس الأربعاء، من أجل مغادرة البنزرتي القلعة الحمراء.

وعانى البنزرتي من سوء النتائج المتتالية رفقة الوداد حيث يحتل المركز السادس برصيد 33 نقطة، مبتعدا بـ22 نقطة كاملة من المتصدر وحامل اللقب الجيش الملكي، كما تلقى مجموعة من الهزائم منذ توليه الدفة الفنية للفريق الأحمر، آخرها الخسارة أمام اتحاد طنجة، بهدفين نظيفين.

رحيل التونسي فوزي البنزرتي عن تدريب الوداد المغربي لسوء النتائج #الوداد#المنشر_الاخباريpic.twitter.com/4SL10aqRnh — Elmanshar | المنشر (@El_manshar) March 14, 2024

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كما ودع فريق الوداد الرياضي منافسات دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، رغم انتصاره، بهدف دون رد، أمام أسيك مبموزا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخرج فيها الفريق الأحمر من عصبة أبطال إفريقيا مبكرا، منذ تسع سنوات، حيث كان يصل فيها على الأقل لربع النهائي.

وجاء إقصاء الوداد من عصبة الأبطال بعد حلوله في المركز الثالث في دور المجموعات برصيد 9 نقاط مناصفة مع سيمبا التنزاني الذي يملك الرصيد ذاته من النقاط وتفوق على الفريق الأحمر في المواجهات المباشرة، ليرافق الفريق التنزاني متصدر المجموعة أسيك ميموزا الإيفواري لربع النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن فوزي البنزرتي، سبق له وأن قدم استقالته من تدريب فريق الوداد في أكثر من مناسبة غير أن إدارة الفريق تشبث بخدماته.

ويغادر البنزرتي البالغ 74 عاما، الوداد بعد أقل من 3 أشهر من تسلمه مقاليد تدريب الفريق للمرة الرابعة في مسيرته، حيث كان تسلم مهامه في 15 ديسمبر 2023 خلفا لعادل رمزي.

المصدر: "وسائل إعلام"