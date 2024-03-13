مدرب بورتو يتهم ميكل أرتيتا بإهانة عائلته

قال البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي بورتو، إنه تعرض للإساءة من الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، بعد نهاية مباراة الفريقين، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وانتزع فريق أرسنال بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشق الأنفس من ضيفه بورتو، في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما (1-1) بنتيجة مجموع مبارياتي الذهاب والإياب.

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ووفقاً لموقع "يورو سبورت"، دخل لاعبو الفريقين في مشادة بعد صافرة النهاية، ورفض مدرب بورتو مصافحة أرتيتا وتبادل معه بعض الكلمات.

وعندما سئل سيرجيو كونسيساو عما حدث عقب المباراة، أجاب قائلا: "أثناء المباراة التفت ميكل أرتيتا إلى مقاعد بدلاء فريقي، وشتم عائلتي بالإسبانية".

وأضاف: "أخبرته أن الشخص الذي أهانه لم يعد بيننا، دعه يقلق بشأن تدريب فريقه، الذي لديه أكثر من جودة كافية للعب بشكل أفضل بكثير، النتيجة لم تكن عادلة، فريقي كان يستحق التأهل".

بينما رفض أرتيتا الحديث عن الواقعة خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بقوله: "لا تعليق".

المصدر: وسائل إعلام