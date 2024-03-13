طلب غريب لتركي آل الشيخ بشأن مدافع الهلال (فيديو)

توجه أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، بطلب غريب إلى رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، بشأن مدافع الهلال علي البليهي، وذلك خلال برنامج تلفزيوني، أمس الثلاثاء.

وأثار النجم السعودي جدلا واسعا مساء أمس حين دخل في عراك مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد تسبب في طرد الأخير من مباراة فريقه أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وعن هذا الأمر، قال ميدو في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "علي البليهي يستطيع استفزاز أي مهاجم يلعب ضده، بسبب الأسلوب والطريقة التي يتبعها".

وأضاف: "عندما كنت لاعبا لم يستطع أي مدافع القيام بمثل هذه اللقطات معي، والبليهي نفسه لا يستطيع استفزازي بهذه الطريقة".

وتابع حديثه: "أتمنى العودة لملاعب كرة القدم من أجل مواجهة علي البليهي، لأن مثل هؤلاء المدافعين لا يجب منحهم الفرصة من البداية".

وطلب ميدو من آل الشيخ إقامة نزال ملاكمة استعراضي بينه وبين البليهي يستمر لجولة واحدة فقط من دقيقتين، وهو ما فجر الضحك في الاستوديو من المقدم خالد الشنيف والضيف الآخر محمد الدعيع.

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احمد ميدو :



أطالب تركي آل الشيخ إقامة مباراة ملاكمة انا ضد علي البليهي 🥊 pic.twitter.com/padiOUkX8y — ماكس الهلالي (@hfc_x6) March 12, 2024

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إذ قال "ميدو": "أبو ناصر يقيم أقوى مباريات الملاكمة في العالم حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض، أطلب منه إقامة مباراة ملاكمة بيني وبين البليهي من جولة واحدة لمدة دقيقتين فقط، مباراة استعراضية لأسدد له ضربة واحدة".

وكرر الهلال فوزه إيابا 2-0 وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب التي أقيمت في الرياض الأسبوع الماضي، ليتأهل "الزعيم" لمواجهة العين الإماراتي في نصف النهائي.

المصدر:"وسائل إعلام"