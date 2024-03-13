 
مباشر

جماهير ليفربول صداع في رأس الاتحاد الأوروبي

الرياضة

جماهير ليفربول صداع في رأس الاتحاد الأوروبي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5f9

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لمواجهة تحد صعب حال تأهل فريقي ليفربول ورينجرز لنهائي بطولة الدوري الأوروبي، المقرر يوم 22 مايو المقبل بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

ويتمتع ليفربول ورينجرز بشعبية كبيرة في إيرلندا، وقد يتأهلان إلى النهائي الذي يحتضنه ملعب "أفيفا"، علما بأن كلا منهما وضع قدما في ربع النهائي.

إقرأ المزيد
من تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
من تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

وقال الأمين للاتحاد الأوروبي ثيودور ثيودوريديس الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "المباراة النهائية للدوري الأوروبي تعد من أكبر التحديات التي تواجهنا هذا العام".

وأضاف: "هذا التحدي يعود إلى الفرق التي يمكن أن تبلغ النهائي، هناك عدد كبير من الجماهير (مشجعي فريقي النهائي) سوف يحضرون دون تذاكر".

وختم: "هناك فريقان لن أكشف عنهما ولكن أعتقد أنكم بالذكاء الكافي لمعرفتهما (ليفربول ورينجرز)، سنواجه صعوبة كبيرة في استيعاب جماهيرهما، لقد حجزنا بالفعل ملعب كروك بارك ليكون مكانا مفتوحا للجماهير، لكنه لن يكون كافيا".

المصدر: "وكالات" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"