شاهد.. لحظة طرد المغربي حمد الله لدخوله في شجار حاد مع لاعب الهلال

تعرض المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي اتحاد جدة، للطرد خلال مباراته أمام ضيفه نادي الهلال (0-2) التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتعرض عبد الرزاق حمد الله لتدخل قوي من الخلف من قبل علي البليهي مدافع الهلال، ليدخل المهاجم المغربي في شجار حاد معه ومع لاعبين آخرين من فريق "الزعيم" وبشكل كبير مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ليشهر حكم الساحة الصيني ما نينغ البطاقة الحمراء في وجه حمد الله قبل دقيقة فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

حمدالله يدخل في شجار حاد مع لاعبين الهلال 😅! pic.twitter.com/qe62HrZvDy — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 12, 2024

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وودع نادي اتحاد جدة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إثر هزيمته أمام الهلال بهدفين من دون رد، في لقاء "الكلاسيكو"، الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في غياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان فريق "النمور" قد خسر أمام "الزعيم" في مباراة الذهاب أيضا، وبالنتيجة ذاتها بهدفين من دون رد، على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض.

المصدر: RT