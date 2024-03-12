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بالفيديو.. ميسي يظهر بالشماغ والثوب السعودي

الرياضة

بالفيديو.. ميسي يظهر بالشماغ والثوب السعودي
AFP
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انتشر مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، يظهر وهو يرتدي الشماغ والثوب.

وجاء ذلك المقطع جزء من إعلان لإحدى علامات الأشمغة، فيما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، معبرين عن حبهم للاعب الأرجنتيني.

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وارتبط اسم ميسي بنادي الهلال السعودي بعد محاولات كبيرة للتفاوض معه من أجل الانضمام للزعيم، لكن ميسي فضل حينها الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ووقع إنتر ميامي عقدا مع ميسي يستمر حتى 2025، في صفقة انتقال بقيمة 60 مليون يورو، فيما سيحصل اللاعب على راتب يصل إلى 50 أو 60 مليون يورو سنويا.

المصدر: twitter

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