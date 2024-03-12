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خطأ أم محاولة تسمم.. لاعب يصاب بحروق بسبب الشرب من زجاجة أمونيا

الرياضة

خطأ أم محاولة تسمم.. لاعب يصاب بحروق بسبب الشرب من زجاجة أمونيا
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أصيب لاعب الهوكي فاليري زوتوف من نادي فولتا فاليري بحروق بعد شرب الأمونيا خلال مباراة في الدوري المحلي الروسي بقصر يانتار الجليدي.

ووفقا لقناة Mash على منصة "تيليغرام"، وقع الحادث الأحد الماضي، خلال مباراة في دوري العمال الرديف في العاصمة الروسية موسكو.

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وقام لاعب الهوكي بالشرب من زجاجة أثناء فترة الاستراحة، متوقعا وجود ماء في الزجاجة لكن ما كان موجود هو مادة الأمونيا.

وتم نقل اللاعب إلى المستشفى ليتبين لاحقا أنه أصيب بحرق كيميائي في فمه وبطنه من الدرجة الثانية.

وأوضحت القناة أن زوتوف يزعم محاولة تسميمه وسكب المادة الكحولية عمدا في الزجاجة، وستقوم الشرطة بالتحقيق في فرضية محاولة التسمم.

المصدر: Telegram\Mash 

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