شاهد.. أول أهداف التركي غولر بقميص ريال مدريد وتعليقه عليه

صرح التركي الشاب أردا غولر لاعب ريال مدريد الإسباني، بأن موسمه الأول مع "المرينغي" كان صعبا حتى الآن، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بوجوده مع الفريق الأفضل في العالم.

وانتقل أردا غولر (19 عاما) إلى صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي فنربخشه التركي.

ولم يحصل أردا غولر على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي بعد تعرضه للإصابة منذ بداية الموسم، وعندما عاد، لم ينل اللاعب الشاب الفرصة بشكل كامل مع تبقي أقل من 3 أشهر على انتهاء الموسم.

وتمكن غولر من تسجيل أول أهدافه بقميص ريال مدريد، في مرمى سيلتا فيغو (4-0)، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

⚽ هدف اردا غولر الاول مع ريال مدريد pic.twitter.com/cNPMbN2x2h — الكلاسيكو (@clasico_arabi) March 10, 2024

اول هدف لـ مسعود اوزيل مع ريال مدريد

اول هدف لـ اردا غولر مع ريال مدريد 👀 pic.twitter.com/VZ0klEeSXb — ابو مدريد (@7zlttan) March 10, 2024

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وتحدث أردا غولر، قائلا: “أنا سعيد جدا بوجودي في ريال مدريد. إنه أفضل ناد في العالم، وعلى الرغم من صعوبة الأمر، إلا أنني أؤمن بأن لدي الجودة والشخصية اللازمة للتغلب على الأمر”.

وأضاف “لقد كان موسما صعبا حتى الآن، لكن آمل أن تأتي أشياء أفضل بعد هذا الهدف”.

المصدر: وسائل إعلام