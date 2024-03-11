 
مباشر

شاهد.. أول أهداف التركي غولر بقميص ريال مدريد وتعليقه عليه

الرياضة

شاهد.. أول أهداف التركي غولر بقميص ريال مدريد وتعليقه عليه
AFP /Pierre-Philippe MARCOU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x54e

صرح التركي الشاب أردا غولر لاعب ريال مدريد الإسباني، بأن موسمه الأول مع "المرينغي" كان صعبا حتى الآن، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بوجوده مع الفريق الأفضل في العالم.

وانتقل أردا غولر (19 عاما) إلى صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي فنربخشه التركي.

ولم يحصل أردا غولر على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي بعد تعرضه للإصابة منذ بداية الموسم، وعندما عاد، لم ينل اللاعب الشاب الفرصة بشكل كامل مع تبقي أقل من 3 أشهر على انتهاء الموسم.

وتمكن غولر من تسجيل أول أهدافه بقميص ريال مدريد، في مرمى سيلتا فيغو (4-0)، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

إقرأ المزيد
هل حرم الحكم ريال مدريد من هدف الفوز.. حالة تحكيمية مثيرة للجدل (فيديو)
هل حرم الحكم ريال مدريد من هدف الفوز.. حالة تحكيمية مثيرة للجدل (فيديو)
إقرأ المزيد
بيلينغهام لأحد نجوم ريال مدريد:
بيلينغهام لأحد نجوم ريال مدريد: "أنت ترهقني..!"

وتحدث أردا غولر، قائلا: “أنا سعيد جدا بوجودي في ريال مدريد. إنه أفضل ناد في العالم، وعلى الرغم من صعوبة الأمر، إلا أنني أؤمن بأن لدي الجودة والشخصية اللازمة للتغلب على الأمر”.

وأضاف “لقد كان موسما صعبا حتى الآن، لكن آمل أن تأتي أشياء أفضل بعد هذا الهدف”.

المصدر: وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا