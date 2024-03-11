موقعة "كسر العظم" بين النصر والعين.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يخوض نادي النصر السعودي مباراة مصيرية أمام ضيفه العين الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة العماني، أحمد الكاف، صفارة بداية المباراة على ملعب "أول بارك" بالعاصمة الرياض، في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي، والساعة (23:00) بتوقيت الإمارات.

وسيبدأ البرتغالي لويس كاسترو (62 عاما) المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة العين:

36- راغد النجار

4- محمد فتيل

78- علي لاجامي

5- عبد الله العمري

15- أليكس تيليس

17- عبد الله الخيبري

25- أوتافيو مونتيرو

77- مارسيلو بروزوفيتش

29- عبد الرحمن غريب

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

بينما اختار الأرجنتيني هيرنان كريسبو (48 عاما) المدير الفني لنادي العين، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "العالمي":

17- خالد عيسى

3- كوامي أوتوني

5- بارك يونغ وو

6- يحيى نادر

8- محمد عباس

10- أليخاندرو روميرو "كاكو"

11- بندر الأحبابي

15- إيريك مانديز

16- خالد الهاشمي

20- ماتياس بالاسيوس

21- سفيان رحيمي.

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أما القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين في إياب الدور ربع النهائي لدوري ابطال آسيا، عبر الرابط التالي: مواجهة سعودية إماراتية على "صفيح ساخن".. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.

المصدر: RT