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إبراهيم حسن يضع محمد صلاح في موقف محرج أمام الجماهير المصرية (فيديو)

الرياضة

إبراهيم حسن يضع محمد صلاح في موقف محرج أمام الجماهير المصرية (فيديو)
AP
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وضع مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، قائد "الفراعنة" ونجم نادي ليفربول محمد صلاح في موقف "محرج" أمام الجماهير المصرية بعدما أكد أن صلاح هو من طلب عدم استدعائه لمعسكر المنتخب المقبل.

وأعلن مدرب منتخب مصر حسام حسن، في وقت سابق اليوم عن قائمة تضم 25 لاعبا لخوض بطولة ودية في الإمارات منتصف هذا الشهر ولم يكن صلاح من بين المدعوين.

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وخلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، رد إبراهيم حسن عن سؤال بشأن عدم تواجد صلاح في قائمة "الفراعنة"، حيث قال: "لم نستبعد صلاح، هو من طلب ذلك خلال رسالة رسمية وصلت إلى اتحاد كرة القدم، أبدى خلالها رغبته في عدم الانضمام إلى المنتخب في الوقت الحالي لحاجته إلى التعافي من الإصابة".

وأضاف مشددا: "لا يمكن إجبار أي لاعب على التواجد في المنتخب".

وكان نادي ليفربول أرسل نهاية الشهر الماضي خطابا رسميا للاتحاد المصري يطلب فيه إعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر "الفراعنة" في الشهر الجاري، لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

المصدر: وكالات

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