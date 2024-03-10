التشكيلة الأساسية لموقعة ليفربول ومانشستر سيتي

أعلن مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن التشكيلة التي سيلعب بها فريقه ضد ضيفه مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد في قمة المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر كلوب الاحتفاظ بنجم فريقه، الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء وذلك بعدما استعاد جهوده في المباراة الأخيرة ضد سياتا براغ بعد غيابه عن الملاعب لنحو شهر بسبب الإصابة.

وسيلعب المدرب الألماني بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: كيليهر

في الدفاع: كوانساه، غوميز، فان ديك، برادلي

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، إندو، ماك أليستر

في الهجوم: إليوت، نونيز، دياز.

The Reds to take on Manchester City 👊🔴#LIVMCI — Liverpool FC (@LFC) March 10, 2024

أما المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، فقرر الدفع بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: ووكر، أكانجي، ستونز، آكي

في الوسط: رودري، دي بروين، سيلفا

في الهجوم: فودين، هالاند، ألفاريز.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر ونقطة واحدة أيضا أمام مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب.

المصدر: RT