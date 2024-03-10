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شاهد.. رونالدو يرد باللغة العربية على صحفي إماراتي "لا يتمنى فوز النصر على العين"

الرياضة

شاهد.. رونالدو يرد باللغة العربية على صحفي إماراتي
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رد قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل طريف بعد سؤاله عن فرص فريقه لتعويض خسارته أمام العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان نادي النصر خسر أمام مضيفه العين بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الاثنين الماضي، ويحتاج في مباراة الإياب المقررة غدا في ملعبه "الأول بارك" في الرياض للفوز بفارق هدفين للتأهل لنصف النهائي.

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قال إعلامي إماراتي لرنالدو إنه لا يتمنى أن يحقق النصر ريمونتادا (العودة في النتيجة) على حساب ممثل الإمارات (العين)، فرد عليه النجم البرتغالي باللغة العربية ضاحكا: "الريمونتادا إن شاء الله".

وأضاف بالبرتغالية: "روح الانتصارات نملكها وغدا سنقوم بالريمونتادا ونكسب العين.. متأكد أننا سنصل إلى نصف النهائي".

المصدر: RT

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