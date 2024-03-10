الهلال السعودي يقدم هدية خاصة لـ"الظاهرة" رونالدو (صورة)

حرص أسطورة كرة القدم البرازيلية "الظاهرة" رونالدو على زيارة نادي الهلال أمس السبت في ظل تواجده في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر حساب نادي الهلال على منصة "إكس" صورا توثق لقاء رونالدو بالجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأزرق.

وأهدى مسؤولو الهلال قميص الفريق إلى رونالدو، وكان القميص يحمل الرقم 9 المفضل لـ"الظاهرة" واسمه.

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وعلق نادي الهلال على صورة لرونالدو وهو يحمل قميص "الزعيم" باسمه: "الأزرق يليق في الظاهرة رونالدو".

وكان رونالدو شارك بجانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأسطورة الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي، في تقديم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، التي أقيمت الجمعة الماضي على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

ودخل الثلاثي إلى أرض الملعب قبل صافرة بداية المباراة، حيث حمل مورينيو كأس مسابقة كأس مصر فيما كان رونالدو يرتدي قميص الأهلي وتوتي قميص الزمالك.

المصدر: RT