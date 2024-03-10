حارس أرسنال يرتكب خطأ فادحا في لقاء برينتفورد (فيديو)

ارتكب حارس مرمى نادي أرسنال، آرون رامسديل، خطأ فادحا خلال مباراة فريقه ضد ضيفه برينتفورد أمس السبت في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحول الشوط الأول الهادئ لرامسديل إلى كابوس في الوقت المحتسب بدل الضائع منه، عندما تأخر الحارس الدولي الإنجليزي في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضها مهاجم برينتفورد، الكونغولي يواني ويسا وتصطدم في قدمه مدركا التعادل ردا على هدف التقدم لأرسنال من رأسية ديكلان رايس في الدقيقة 19.

OH L’ÉNORME ERREUR DE RAMSDALE ! 😬



Yoane Wissa égalise pour Brentford face à Arsenal. 🐝⚽️



🎥 @CanalplusFoot



pic.twitter.com/ZgBl4yFXLe — Actu Foot (@ActuFoot_) March 9, 2024

Aaron Ramsdale❤️

You could tell he was disappointed when he made that mistake in the first half, but his recovery in the second half is all that mattered in the end. pic.twitter.com/IgqbkVvYzZ — Gooner Forever (@Goonerforever27) March 10, 2024

وتعافى رامسديل سريعا من كبوته، حيث تصدى لعدة كرات خطيرة وأنقذ فريقه من تلقي أهداف محققة، قبل أن يخطف المهاجم الألماني كاي هافيرتز هدف الفوز لأرسنال (2-1) في الدقيقة 86.

وحقق أرسنال انتصاره الثامن تواليا في الدوري، ورفع رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة مؤقتا، قبل لقاء ليفربول الثاني مع 63 نقطة ومانشستر سيتي الثالث مع 62 نقطة المرتقب مساء اليوم الأحد في قمة المرحلة الـ28.

المصدر: RT