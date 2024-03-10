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حارس أرسنال يرتكب خطأ فادحا في لقاء برينتفورد (فيديو)

الرياضة

حارس أرسنال يرتكب خطأ فادحا في لقاء برينتفورد (فيديو)
AP
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ارتكب حارس مرمى نادي أرسنال، آرون رامسديل، خطأ فادحا خلال مباراة فريقه ضد ضيفه برينتفورد أمس السبت في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحول الشوط الأول الهادئ لرامسديل إلى كابوس في الوقت المحتسب بدل الضائع منه، عندما تأخر الحارس الدولي الإنجليزي في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضها مهاجم برينتفورد، الكونغولي يواني ويسا وتصطدم في قدمه مدركا التعادل ردا على هدف التقدم لأرسنال من رأسية ديكلان رايس في الدقيقة 19.

وتعافى رامسديل سريعا من كبوته، حيث تصدى لعدة كرات خطيرة وأنقذ فريقه من تلقي أهداف محققة، قبل أن يخطف المهاجم الألماني كاي هافيرتز هدف الفوز لأرسنال (2-1) في الدقيقة 86.

وحقق أرسنال انتصاره الثامن تواليا في الدوري، ورفع رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة مؤقتا، قبل لقاء ليفربول الثاني مع 63 نقطة ومانشستر سيتي الثالث مع 62 نقطة المرتقب مساء اليوم الأحد في قمة المرحلة الـ28.

المصدر: RT

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