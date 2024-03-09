أرسنال يتخطى برينتفورد ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا في انتظار موقعة ليفربول ومان سيتي

انتزع أرسنال فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه برينتفورد بنتيجة 2-1 يوم السبت ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 19 عبر لاعب خط وسطه الإنجليزي الدولي ديكلان رايس، لكن برينتفورد أدرك التعادل في الدقيقة 45 عبر الكونغولي يوان ويسا.

وخطف أرسنال هدف الفوز في الدقيقة 85 بضربة رأس للمهاجم الألماني كاي هافيرتز.

هدف آرسنال الثاني - وايت وايت وايت خارق



والحاسم كاي بالموعد كالعاده❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/bmX9zlufja — خالد (@KT_AFC3) March 9, 2024

وحقق أرسنال انتصاره الثامن تواليا في الدوري، ورفع رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة مؤقتا، قبل لقاء ليفربول الثاني مع 63 نقطة ومانشستر سيتي الثالث مع 62 نقطة المرتقب غدا الأحد في قمة المرحلة الـ28.

في المقابل، تجمد رصيد برينتفورد عند 26 نقطة في المركز الـ15.

المصدر: RT