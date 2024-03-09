ميدو يعلق على خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

تفاعل المهاجم الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو، مع خسارة فريقه السابق الزمالك أمام غريمه الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.

وخسر الزمالك لقب بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك" في السعودية.

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وكتب ميدو في تدوينة نشرها على حسابه في منصة "إكس": "أولا مبروك للأهلي والأهلاوية.. الزمالك عنده أخطاء يجب تداركها ولكن مانهدمش المعبد عندنا مجلس إدارة مخلص بيقاتل علشان خاطر الزمالك لازم كلنا نقف وراه وندعمه ونقوله على أخطائه في بعض الأوقات".

اولاً مبروك للاهلي والأهلاوية ثانيا الزمالك في اخطاء يجب تداركها ولكن مانهدمش المعبد عندنا مجلس ادارة مخلص بيقاتل علشان خاطر الزمالك لازم كلنا نقف وراه وندعمه ونقوله على اخطائه في بعض الأوقات..جوميز مدرب كويس عنده ايجابيات كثير النهارده وان شاء الله مع الوقت هيحفظ الفريق اكثر… — Mido (@midoahm) March 8, 2024

وأضاف نجم الزمالك السابق: "(مدرب الزمالك) غوميز مدرب كويس عنده إيجابيات كثيرة وإن شاء الله مع الوقت هيحفظ الفريق أكثر وهفواته هتكون أقل.. مرة ثانية كل الدعم لمجلس إدارة الزمالك المخلص".

المصدر: RT