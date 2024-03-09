مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون ويستعيد نغمة الفوز

نفض مانشستر يونايتد غبار خسارتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد يوم السبت في افتتاح المرحلة الـ28.

وبعد سقوطه المفاجئ أمام فولهام 1-2 ثم جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب 1-3، موقفا سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، استعاد فريق "الشياطين الحمر" نغمة الفوز، فيما بقي إيفرتون دون فوز منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وكان جناح مانشستر يونايتد، الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو (19 عاما) نجم الشوط الأول حيث بكر بالحصول على ركلة جزاء عندما عرقله جيمس تاركوفسكي، ترجمها القائد البرتغالي برونو فرنانديش لهدف في الدقيقة العاشرة.

وعاد غارناتشو في الدقيقة 34 وحصل على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة من بن غودفري، وتولى تنفيذها هذه المرة ماركوس راشفورد مضاعفا الفارق.

وبهذا الفوز، رفع مان يونايتد رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس مقلصا الفارق مع توتنهام الخامس إلى ثلاث نقاط، لكن فريق شمال لندن يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

أما إيفرتون فقد تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: وكالات