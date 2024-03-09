أنس جابر تودع إنديان ويلز مبكرا

خرجت التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة عالميا، من بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس من الدور الثاني بخسارتها أمام الأمريكية كيتي فولينتس المصنفة 130 عالميا.

وجاءت خسارة أنس، وصيفة بطولات الغراند سلام ثلاث مرات، أمام فولينتس بمجموعتين دون رد وبواقع 4-6، 4-6.

La sale série continue pour Ons Jabeur éliminée d’entrée au WTA 1000 en Indian Wells par Volynets (6-4 6-4).



La Tunisienne n’a plus enchaînée deux victoires depuis septembre…



pic.twitter.com/m5iR4833Fl — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) March 9, 2024

وتواجه فولينتس في الدور الثالث الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة الـ204 عالميا، التي أطاحت بالكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 36 عالميا بنتيجة 7-6 و6-3 في مباراة استغرقت ساعة و42 دقيقة.

المصدر: وكالات