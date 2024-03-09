 
مباشر

أنس جابر تودع إنديان ويلز مبكرا

الرياضة

أنس جابر تودع إنديان ويلز مبكرا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4lp

خرجت التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة عالميا، من بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس من الدور الثاني بخسارتها أمام الأمريكية كيتي فولينتس المصنفة 130 عالميا.

وجاءت خسارة أنس، وصيفة بطولات الغراند سلام ثلاث مرات، أمام فولينتس بمجموعتين دون رد وبواقع 4-6، 4-6.

وتواجه فولينتس في الدور الثالث الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة الـ204 عالميا، التي أطاحت بالكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 36 عالميا بنتيجة 7-6 و6-3 في مباراة استغرقت ساعة و42 دقيقة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا