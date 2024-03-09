مدرب مانشستر يونايتد يكشف موقف مهاجمه هويلوند من المشاركة في لقاء ليفربول

توقع مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، أن يتعافى مهاجم فريقه راسموس هويلوند في الوقت المناسب ليلحق بمباراة "الشياطين الحمر" ضد ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحصل هويلوند على لقب لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في فبراير الماضي بعد إحرازه خمسة أهداف في أربع مباريات، لكنه لم يلعب منذ 18 فبراير بسبب إصابة عضلية.

وخسر يونايتد مباراتين من مبارياته الثلاث الأخيرة في غياب مهاجمه الدولي الدنماركي.

ويلتقي يونايتد مع ليفربول في 17 مارس الجاري، وقد يكون هاري ماغواير وآرون وان-بيساكا متاحين أيضا للعب بعد غيابهما عن المباريات الأخيرة بسبب معاناتهما من الإصابة.

وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة ايفرتون المقررة مساء اليوم السبت لحساب المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي: "هاري ماغواير وآرون وان-بيساكا.. أتوقع عودتهما لمباراتنا أمام ليفربول. والأمر نفسه بالنسبة لهويلوند".

ويعتقد تين هاغ أن الإصابات عامل كبير في معاناة فريقه، إذ لا يتوقع أن ينهي يونايتد الموسم الحالي في أي من المراكز الأربعة الأولى في الدوري أو أن يضمن تأهلا لدوري الأبطال.

المصدر: أ ب