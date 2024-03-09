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تحطيم رقم قياسي جديد في مسابقة "حمل الزوجات" (صور)

الرياضة

تحطيم رقم قياسي جديد في مسابقة
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تحدى المئات من الكمبوديين الحرارة الاستوائية اللزجة ليحققوا رقما قياسيا عالميا جديدا لأكبر عدد من الأشخاص الذين يقومون "بحمل الزوجات" في الوقت نفسه.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، قام 245 رجلا برفع شركائهم (الزوجات أو الصديقات أو الأخوات أو الأمهات) بوضع ذراع واحدة تحت الساقين والأخرى خلف الظهر، وظلوا في هذا الوضع مدة دقيقة لتسجيل العلامة، بشهادة ممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

تحطيم رقم قياسي جديد في مسابقة

وقال سام خان (25 عاما) لوكالة "فرانس برس"، قبل أن يحمل زوجته: "أنا سعيد للغاية، هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في مثل هذا الحدث لتحطيم الرقم القياسي العالمي لكمبوديا".

تحطيم رقم قياسي جديد في مسابقة

وقد استقطب الحدث المشاركين الصغار والكبار.

وقالت الأم هنغ بوف (50 عاما) بينما كان يحملها ابنها: "أنا متحمسة للغاية".

وبعد تسجيل الرقم القياسي، واصل العديد من المشاركين عملية الانتظار كجزء من المنافسة للفوز بسيارة جديدة.

المصدر: أ ف ب

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