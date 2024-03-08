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برشلونة يحقق فوزا ثمينا على مايوركا قبل مواجهة نابولي الحاسمة

الرياضة

برشلونة يحقق فوزا ثمينا على مايوركا قبل مواجهة نابولي الحاسمة
AP
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تغلب برشلونة على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني، وذلك قبيل مواجهته المصيرية أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز لنجمه الشاب لامين جمال الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة مركزة في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة إهدار الألماني إلكاي غوندوغان ضربة جزاء احتسبها الحكم لبرشلونة في الدقيقة 23.

وبهذه النتيجة، يعود برشلونة إلى وصافة الدوري الإسباني مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة، بينما يظل ريال مايوركا في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة.

وتنتظر برشلونة مواجهة صعبة أمام ضيفه نابولي الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كانت مباراة الذهاب بين الجانبين انتهت بالتعادل 1-1 الشهر الماضي.

المصدر: RT

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