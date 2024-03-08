شاهد.. احتفال خاص لتركي آل الشيخ بهدفي الأهلي المصري في شباك الزمالك

احتفل رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بشكل هيستيري بعد تسجيل الأهلي هدفيه في شباك الزمالك خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة.

وتوج النادي الأهلي بكأس مصر بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد من توقيع إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 84، و"90+4".

ردة فعل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أثناء هدف نادي الأهلي أمام الزمالك، في نهائي #كأس_مصر على ملعب الأول بارك بالرياض 😍🇸🇦🤍🇪🇬✌️#الهلال_الرياض#كاس_مصرpic.twitter.com/knwCQo1KeV — Thamer (@thamer_5491) March 8, 2024

قفشة يؤكد على فوز الأهلي بتسجيل الهدف الثاني.. وفرحة كبيرة للمستشار تركي آل الشيخ في المدرجات#MBCMASRpic.twitter.com/oRMSeaet0V — MBC مصر (@mbcmasr) March 8, 2024

والتقطت الكاميرات تفاعل آل الشيخ مع هدفي الأهلي، حيث احتفل بشكل "جنوني" في مقصورة ملعب "الأول بارك".

ردة فعل المستشار تركي آل الشيخ بعد احتساب هدف الاهلي 😀



pic.twitter.com/jlOuGTxzQh — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 8, 2024

فرحة تركي ال الشيخ بعد الهدف الثاني



ألف مبرووك لعشاق النادي الأهلي ❤



قاضية يا صاحب القاضية .#يلا_يا_اهلي#كاس_مصر#الأهلي_الزمالكpic.twitter.com/JDU4IqMHdE — Osama Bakkour (@OsamaBakour7) March 8, 2024

وكان آل الشيخ توقع قبل بداية المباراة فوز الأهلي على الزمالك ولكن بحصة عريضة.

المصدر: RT