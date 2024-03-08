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شاهد.. احتفال خاص لتركي آل الشيخ بهدفي الأهلي المصري في شباك الزمالك

الرياضة

شاهد.. احتفال خاص لتركي آل الشيخ بهدفي الأهلي المصري في شباك الزمالك
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احتفل رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بشكل هيستيري بعد تسجيل الأهلي هدفيه في شباك الزمالك خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة.

وتوج النادي الأهلي بكأس مصر بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد من توقيع إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 84، و"90+4".

والتقطت الكاميرات تفاعل آل الشيخ مع هدفي الأهلي، حيث احتفل بشكل "جنوني" في مقصورة ملعب "الأول بارك".

وكان آل الشيخ توقع قبل بداية المباراة فوز الأهلي على الزمالك ولكن بحصة عريضة.

المصدر: RT

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