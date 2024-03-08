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إيقاف مباراة الحسين والرمثا في الدوري الأردني بسبب وفاة مشجع

الرياضة

إيقاف مباراة الحسين والرمثا في الدوري الأردني بسبب وفاة مشجع
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أوقف الحكم محمد مفيد لقاء الحسين والرمثا الجمعة ضمن الدوري الأردني لكرة القدم في ملعب الحسن بمدينة إربد بسبب وفاة مشجع لفريق الرمثا إثر نوبة قلبية وهو يتابع المباراة من المدرجات.

واتخذ الحكم قرار إيقاف المباراة عند الدقيقة 77 والنتيجة تشير إلى تقدم فريق الحسين إربد 5-0.

ونعى نادي الحسين إربد عبر حسابه على منصة "إكس" المشجع المتوفى حيث كتب: "أسرة نادي الحسين تعزي نادي الرمثا بوفاة المشجع أشرف أبو يارا أثناء مباراة الحسين والرمثا مساء اليوم.. إنا لله وإنا إليه راجعون وعظم الله أجركم".

وكان نادي الحسين يحتل صدارة ترتيب الدوري الأردني قبل مواجهة الرمثا برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الرمثا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

المصدر: وكالات

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