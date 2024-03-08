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التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر
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أعلن كل من الأهلي والزمالك عن تشكيلتيهما لخوض مواجهتهما المرتقبة مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر لكرة القدم.

واختار مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر، الدفع بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمرو السولية.

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا".

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أما المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه غوميز، فقرر الاعتماد على التشكيلة التالية::

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد "دونغا" - عبد الله السعيد - مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: ناصر منسي.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، الساعة 19:30 بتوقيت مصر، وستقام المواجهة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

ويقام نهائي كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض.

المصدر: RT

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