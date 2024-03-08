التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر
أعلن كل من الأهلي والزمالك عن تشكيلتيهما لخوض مواجهتهما المرتقبة مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر لكرة القدم.
واختار مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر، الدفع بالأسماء التالية:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.
الوسط: إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمرو السولية.
الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا".
أما المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه غوميز، فقرر الاعتماد على التشكيلة التالية::
حراسة المرمى: محمد عواد.
الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.
الوسط: نبيل عماد "دونغا" - عبد الله السعيد - مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد مصطفى "زيزو".
الهجوم: ناصر منسي.
وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، الساعة 19:30 بتوقيت مصر، وستقام المواجهة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.
ويقام نهائي كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض.
المصدر: RT