الدولي المغربي شيبو يوجه رسالة لنجم ريال مدريد إبراهيم دياز بعد تردده في تمثيل "أسود الأطلس"

تفاعل الدولي المغربي السابق يوسف شيبو مع تردد نجم نادي ريال مدريد إبراهيم دياز في تمثيل المنتخب المغربي.

ويخطف الأنظار دياز المولود في ملغا الإسبانية لأب من أصل مغربي (سفييل عبد القادر مهند) وأم إسبانية (باتريشيا دياز) ويحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية، خلال الفترة الحالية قبل حسم موقفه النهائي حول المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه بين المنتخب المغربي والإسباني.

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وذكرت تقارير مغربية أن الاتحاد المغربي وجه دعوة لدياز للالتحاق بـ"أسود الأطلس" لخوض مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي منتصف الشهر الحالي، فيما توقعت صحف إسبانية أن يستدعى دياز من طرف مدرب "لاروخا" لويس دي لا فوينتي للمشاركة في مواجهتي كولومبيا والبرازيل في هذا الشهر.

ونشر شيبو صورة لدياز مع صورتين لجواز سفر مغربي وآخر إسباني عبر خاصية "القصص" على حسابه في موقع "إنستغرام"، وعلق قائلا: "تمثيل الوطن لا يحتاج انتظارا أو مساومات".

وأضاف: "سي (السيد) إبراهيم، المغرب كبير بمن فيه ومن يريد".

وكان دياز طالب الاتحاد المغربي لكرة القدم بمنحه وقتا إضافيا قبل حسم موقفه، في وقت أنهى اللاعب الإجراءات الإدارية التي تمنحه حقا للدفاع عن قميص "أسود الأطلس".

المصدر: RT