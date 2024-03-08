حادث سقوط مروع لمتسابقات في سباق للتزلج في سوتشي (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل فيديو لسقوط مروع لمجموعة من المشاركات في سباق للتزلج على الثلج أقيم يوم الجمعة ضمن "سبارتاكياد الشتاء" للطلاب في مدينة سوتشي الروسية.

وتم نقل تسع متزلجات على الأقل إلى المستشفى بعد إصابتهن بجروح خطيرة.

وأقيم السباق في ظروف رؤية سيئة، ووفقا للبروتوكول، لم تتمكن 14 مشاركة من إكمال السباق الذي تبلغ مسافته 10 كيلومترات.

وبسبب هذا الحادث، تم إلغاء سباق التزلج لمسافة 15 كم للشباب الذي كان مقررا اليوم أيضا.

و"سبارتاكياد" هو مصطلح يستخدم لوصف تظاهرات رياضية ضخمة تقام على المستوى الوطني أو الدولي.

ويعود أصل المصطلح إلى الاتحاد السوفيتي حيث كان يستخدم لوصف المهرجانات الرياضية الكبيرة التي أقيمت في الفترة من عام 1928 حتى عام 1991.

المصدر: نوفوستي + RT