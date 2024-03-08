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رابطة الدوري الإسباني ترد على استئناف ريال مدريد ضد إيقاف بيلينغهام

الرياضة

رابطة الدوري الإسباني ترد على استئناف ريال مدريد ضد إيقاف بيلينغهام
AP
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رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، طلب ريال مدريد رفع عقوبة إيقاف نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام لمباراتين بعد طرده من مواجهة فالنسيا السبت الماضي.

واتخذت اللجنة قرارها صباح اليوم الجمعة، ليتأكد غياب بيلينغهام عن ريال مدريد في مواجهتي أوساسونا وسيلتا فيغو في الدوري.

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وكان بيلينغهام قد تلقى البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة فالنسيا، لاعتراضه على قرار الحكم جيل  مانزانو، بسبب عدم احتسابه الهدف الثالث للريال في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وكتب الحكم في تقريره للمباراة، أن بيلينغهام خاطبه بأسلوب عدواني بجانب صراخه الشديد، ولذلك تم تطبيق المادة 124 من قانون الانضباط عليه، بإيقافه لمباراتين.

المصدر: وكالات

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