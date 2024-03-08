الموعد والقنوات الناقلة لموقعة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم الجمعة إلى ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض الذي سيكون مسرحا لموقعة الأهلي وغريمه الزمالك في نهائي كأس مصر.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، الساعة 19:30 بتوقيت مصر.

يوم النهائي 🤩



مواجهة من أجل إضافة لقب جديد لخزينة البطولات 🏆#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/tsjKO5PmVd — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 8, 2024

وتبث المباراة على قناتي "MBC مصر"، و"ON Time Sports 1 HD".

مباراة اليوم



⚽ الزمالك 🆚 الأهلي

🏆 نهائي كأس مصر

🕓 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

🏟️ ستاد الأول بارك #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًاpic.twitter.com/MqUey75uny — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 7, 2024

وبلغ الأهلي النهائي بفوز سهل على إنبي 3-0، فيما احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.

ويحصل بطل النسخة الحالية من كأس مصر على 950 ألف دولار والوصيف على 250 ألفا.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس مصر برصيد 38 لقبا، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

المصدر: RT + وكالات