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شاهد.. رد فعل رونالدو بعد هدف الجزائري أمير سعيود في شباك النصر

الرياضة

شاهد.. رد فعل رونالدو بعد هدف الجزائري أمير سعيود في شباك النصر
AP
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بدا قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو محبطا عقب تلقي فريقه للهدف الثالث أمام الرائد خلال مباراة الفريقين يوم الخميس في الدوري السعودي والتي انتهت بفوز الأخير 3-1.

وظهر رونالدو بعد تسجيل النجم الجزائري أمير سعيود الهدف الثالث للرائد في وقت قاتل، وهو يقف في منتصف الملعب مطأطئ الرأس ويلوح بيده بغضب وغير مصدق لما يحدث لفريقه.

وبهذه الخسارة، تلقت آمال النصر في الاقتراب من الصدارة ضربة قوية حيث تجمد رصيده عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي يواجه الرياض غدا الجمعة.

أما رونالدو، فقد فشل في التسجيل وتعزيز صدارته لقائمة الهدافين وبقي رصيده عند 22 هدفا متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن مهاجم الهلال، الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

المصدر: RT

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