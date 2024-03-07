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الرائد يقسو على النصر بثلاثية في عقر داره (فيديو)

الرياضة

الرائد يقسو على النصر بثلاثية في عقر داره (فيديو)
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حقق نادي الرائد فوزا مفاجئا على حساب مضيفه النصر بنتيجة 3-1 مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الرائد في الدقيقة 18 بهدف كريم البركاوي، وأدرك أيمن يحيى سالم التعادل لمصلحة النصر في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد فوزير هدف الرائد الثاني في الدقيقة 46، وأضاف أمير سعيود الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ورفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة في مركز الوصافة.

المصدر: RT

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