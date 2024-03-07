الأمير وليد بن بدر يتقدم بطلب لمسؤولي الهلال بعد تعرض رونالدو وحجازي للاستفزاز

أبدى الأمير وليد بن بدر بن سعود، المشرف العام السابق على فريق النصر السعودي، استياءه من جماهير الهلال بسبب استفزازهم لبعض اللاعبين عند الخروج من الملعب.

وكانت جماهير الهلال قد استفزت قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مروره في الممر المؤدي لغرفة الملابس، وكررت الفعل ذاته مع المصري أحمد حجازي، قائد اتحاد جدة.

ونشر الأمير وليد بن بدر عبر حسابه في منصة "إكس" فيديو يظهر تعرض رونالدو وحجازي للاستفزاز من قبل جماهير الهلال وكتب: "إلى من يهمه الأمر.. على مسؤولي ملعب الهلال البدء بتأمين المدخل الخاص باللاعبين بملعبهم من الغوغاء أو ستبدأ جميـع الأندية في التعامل بالمثـل مع لاعبي الهلال وفي جميـع المباريات خارج أرضهم إلى أن تنتهي هذه الظاهرة السيئة".

إلى من يهمّه الأمر...



على

"مسؤولي" ملعب الهلال البدء بتأمين

"المدخل الخاص بالّلاعبين" بملعبهم

من "الغوغاء" أو ستبدأ جميـع الأندية

في "التعامل بالمثـل" مع لاعبي الهلال

وفي "جميـع المباريات" خارج أرضهم

إلى أن تنتهي هذه الظاهرة السيّئة‼️



"ويجب"على جميع الجماهير إحترام

لاعبي الفرق… pic.twitter.com/IcfOTrd3At — وليد بن بدر بن سعود (@Waleed_binBader) March 7, 2024

وتابع: "يجب على جميع الجماهير احترام لاعبي الفرق المنافسة، بل وتقديرهم بشكل أكبر كأحد موجبات الضيافة المتعارف عليها لدينا بالسعودية".

وأكمل: "كما أرجو ألا أرى أو أقرأ لمبرر لهم، ومدافع عنهم، لأنه سيكون إما مثلهم أو محرض على فعلهم غير السوي".

المصدر: RT