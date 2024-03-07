كلوب يعلن عن تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة سبارتا براغ

أعلن مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه سبارتا براغ التشيكي مساء اليوم الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

ويدخل كلوب المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: غوميز، كوانساه، كوناتي، روبرتسون.

خط الوسط: إليوت، ماك أليستر، إيندو.

خط الهجوم: كاغبو، نونيز، دياز.

Our team to take on Sparta Prague 💪 — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2024

وفضل كلوب الاحتفاظ بالنجم المصري محمد صلاح العائد من الإصابة، على دكة البدلاء.

ولم يخض صلاح أي مباراة مع ليفربول منذ منتصف فبراير الماضي بسبب معاناته من الإصابة، وقد يشارك في بعض الدقائق اليوم وفي اللقاء المرتقب ضد مانشستر سيتي الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

المصدر: RT