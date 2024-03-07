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نادال ينسحب من دورة إنديان ويلز الأمريكية

الرياضة

نادال ينسحب من دورة إنديان ويلز الأمريكية
AP
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انسحب رافائيل نادال الخميس من دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس لعدم جاهزيته ملقيا بمزيد من الشكوك حول قدرته على استعادة مستواه في عام 2024 الذي من المتوقع أن يكون الأخير في مسيرته.

وجاء قرار ابن الـ37 عاما بعد أربعة أيام من خسارته مباراة استعراضية في لاس فيغاس، أمام مواطنه النجم الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا.

وغاب نادال، حامل لقب 22 بطولة كبرى، عن معظم دورات موسم 2023 بعدما خضع لعمليتين جراحيتين لمعالجة وركه وتعرضه لإصابات في بطنه، ولم يخض هذه السنة سوى دورة بريزبين الأسترالية في يناير الماضي، عندما عانى تمزقا عضليا.

وانسحب بعدها المصنف أولا عالميا سابقا من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ثم من دورة في قطر لعدم جاهزيته.

وكان من المتوقع أن يلعب نادال يوم الخميس في دورة إنديان ويلز ضد الكندي المخضرم ميلوش راونيتش.

وفيما كانت الأمطار تهطل فوق ملاعب الدورة والغيوم ملبدة، جاء خبر إعلان انسحاب نادال.

وقال "الماتادور" في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "بحزن كبير أنسحب من دورة إنديان ويلز الرائعة".

وتابع "كنت أعمل بجهد.. لكن لا أرى نفسي جاهزا للعب على أعلى مستوى في حدث كبير مماثل".

وسيلقي انسحاب نادال من إنديان ويلز مزيدا من الضوء حول قرب اعتزاله هذه الرياضة.

وكان نادال رفض في يناير الماضي التأكيد بأن عام 2024 سيكون الأخير له، متراجعا عن تلميحات سابقة له بهذا الشأن.

المصدر: وكالات

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