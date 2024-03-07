ليفربول يعلق على عودة صلاح للتدريبات

عاد النجم المصري محمد صلاح أمس الأربعاء للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه ليفربول الإنجليزي، بعد شفائه من إصابة عضلية عانى منها في الآونة الأخيرة.

ولم يخض صلاح أي مباراة مع ليفربول منذ منتصف فبراير الماضي بسبب معاناته من الإصابة، لكنه شارك أمس الأربعاء بشكل عادي في التدريبات الجماعية لـ"الريدز" استعدادا لمواجهة سبارتا براغ المقررة مساء اليوم الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

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ونشر ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا لصلاح من التدريبات، وأرفقها بتعليق: "العودة التي ينتظرها الجميع".

العودة التي ينتظرها الجميع 😍👑 pic.twitter.com/qbTGKoI8GB — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 6, 2024

ويستبعد أن يتواجد صلاح في التشكيلة الأساسية لفريقه ليفربول ضد سبارتا براغ لكن قد يقحمه المدرب الألماني يورغن كلوب كبديل لتهئته للمباراة المرتقبة الأحد المقبل ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

المصدر:RT