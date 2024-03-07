الدوري الأوروبي.. اعتداء وسرقة مشجعين لبرايتون في روما

أصيب مشجعان لبرايتون الإنجليزي خلال عملية سطو بالسكاكين في روما، أثناء زيارتهما العاصمة الإيطالية قبل مواجهة فريقهما لأصحاب الأرض الخميس ضمن ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ونقل المشجعان البالغان 28 و29 عاما إلى المستشفى بسبب إصابتهما "بجروح سكين طفيفة" في فخذيهما، وفقا لما قاله متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس".

واستدعيت الشرطة إلى مكان الحادثة في منطقة مونتي التاريخية بعدما أبلغهم نادل في مطعم بالحادثة نحو منتصف ليل الأربعاء.

واعتدي على المشجعين في الشارع من قبل "ستة أو سبعة أشخاص يرتدون أقنعة"، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وسرق من الرجلين حقيبة صغيرة تحتوي على هويتهما ومحفظتيهما، والتحقيق جار.

ويستضيف نادي روما خامس الدوري الإيطالي، برايتون التاسع في الدوري الإنجليزي، في ذهاب ثمن النهائي الدوري الأوروبي على الملعب الأولمبي في روما.

المصدر: أ ف ب