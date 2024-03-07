رسالة رياض محرز لجمال بلماضي بعد رحيله عن تدريب الجزائر

ودع رياض محرز جناح أهلي جدة السعودي، المدرب جمال بلماضي بعد رحيل الأخير عن تدريب منتخب الجزائر.

ورحل بلماضي عن تدريب منتخب الجزائر بعد توديع "الخضر" بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وخلف بلماضي، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا السابق، بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وكتب محرز في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي: "شكرا على كل شيء جمال. على الرغم من هذا الفشل في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، لن ننسى أبدا اللقب في مصر، النجمة الثانية التي أعدتها إلى البلاد والمباريات الـ35 دون هزيمة".

Merci pour tout Djamel. Malgré cet échec à la dernière CAN, on oubliera jamais celle en Égypte, la 2ème étoile que tu as ramené au pays et les 35 matchs sans défaite. Je n’oublierai pas non plus tout le travail acharné que tu as fais durant ces 6 années et surtout l’amour que tu… pic.twitter.com/Wnypln0sQn — Riyad Mahrez (@Mahrez22) March 7, 2024

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وأضاف: "لن أنسى أيضا كل العمل الشاق الذي قمت به خلال هذه السنوات الست، وخاصة الحب الذي تكنه لعلمنا.. كل ما قمت به، كان يهدف فقط إلى جعل شعبنا فخور.. شكرا أخي".

ونجح بلماضي في قيادة منتخب الجزائر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، للمرة الثانية في تاريخ "محاربي الصحراء"، بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية، كما حقق معهم سلسلة تاريخية من عدم الهزيمة وصلت لـ35 مباراة.

المصدر: twitter/Mahrez22