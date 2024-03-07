بعد مطالب سجنه لأكثر من 4 سنوات.. أنشيلوتي يتحدى قرار المدعي العام

علق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على بيان مكتب المدعي العام الإقليمي في مدريد، الذي صدر أمس الأربعاء، ويهدد المدرب الإيطالي بالسجن لاتهامه بالتهرب الضريبي.

وبحسب تقارير إسبانية، طالب المدعي العام في مدريد، بسجن أنشيلوتي لمدة 4 سنوات و9 أشهر بتهمة التهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته بين عامي 2013 و2014 خلال ولايته الأولى رفقة "الميرنغي".

Ancelotti, sobre la petición de cárcel de la Fiscalía, en @MovistarFutbol.



💬 "Es una vieja historia que empezó hace ocho años. La Fiscalía piensa que era residente y yo que no lo era. La multa la he pagado. Estoy convencido que no era residente y que soy inocente". pic.twitter.com/T6txGktYP0 — Relevo (@relevo) March 6, 2024

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وعلق أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل (1-1) ضد لايبزيغ بدوري الأبطال: "إنها قصة قديمة بدأت منذ 8 سنوات".

وأضاف: "يعتقد مكتب المدعي العام أنني كنت مقيما ولم أكن كذلك".



وختم: "لقد دفعت الغرامة بالفعل، وأنا بريء".

وكان بيان مكتب المدعي العام، أكد أن "أنشيلوتي أخفى الدخل الذي حصل عليه من حقوق الصور خلال تلك الفترة (2014-2015)، وحوله إلى خارج إسبانيا عبر شبكة معقدة من الشركات والصناديق".

وانتهى البيان إلى أن "مدرب ريال مدريد قدم إقرارات الدخل الشخصي، لكنها تضمنت فقط الراتب والمكافآت، دون أي إشارة إلى حقوق الصور".

وحسم ريال مدريد التأهل بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين، مستفيدا من انتصاره في الذهاب بألمانيا بهدف نظيف.

المصدر: "وكالات"