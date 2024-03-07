هالاند.. طار في الهواء وعادل رقم أسطورة مانشستر سيتي

عاد النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، للتسجيل من جديد في دوري أبطال أوروبا، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على كوبنهاغن 3-1، ليكرر نفس نتيجة مباراة ذهاب دور الـ16، ويحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ونجح هالاند في تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بعد أن استلم كرة طولية داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافعي كوبنهاغن ويسددها على يسار حارس المرمى.

وخطف هالاند الأنظار بالاحتفال الذي قام به، بعدما سجل هدفه في مرمى كوبنهاغن، حيث قام بالقفز والطيران في الهواء، الأمر الذي تحدث عنه الجميع.

On to the quarters! 🔥 pic.twitter.com/8C59MXWwnB — Erling Haaland (@ErlingHaaland) March 6, 2024

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وعادل هالاند بذلك حصيلة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي للسيتي، في دوري الأبطال، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

ووصل الدولي النرويجي لهدفه الـ41، وهو إجمالي ما سجله أغويرو على مدار مسيرته حتى الاعتزال.



لكن المثير أن هالاند احتاج 37 مباراة فقط، أقل من المهاجم الأرجنتيني السابق (79)، لمعادلة سجله التهديفي في التشامبيونز ليغ.



لكن هداف البطولة في الموسم الماضي، ما زال أمامه مشوار طويل للاقتراب من القمة، إذ يتقدم عليه حتى الآن 18 لاعبا في قائمة الهدافين، سواء في الكأس الأوروبية أو نسخة دوري الأبطال.

المصدر: "وسائل إعلام"