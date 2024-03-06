العين الإماراتي يخصص ثلاث طائرات لنقل جماهيره إلى الرياض

أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم توفير ثلاث طائرات لنقل جماهيره إلى الرياض من أجل مساندة الفريق في مواجهته ضد النصر السعودي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضح النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.

بتوجيهات هزاع بن زايد ومتابعة سلطان بن حمدان..



نادي العين يوفر ثلاث طائرات للجماهير لمساندة "الزعيم" في الرياض #نادي_العينpic.twitter.com/dkB5W66ykh — نادي العين (@alainfcae) March 6, 2024

وأشار العين إلى أنه سيتم التنسيق مع الإدارة التنفيذية لنادي النصر خاصة فيما يتعلق بتوفير رابط لجميع تذاكر جمهور العين في ملعب المباراة، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل وتجهيز جميع الترتيبات اللازمة والتنسيق مع الجماهير والجهات المعنية لحصر الراغبين في السفر من أجل تسهيل مهمتهم وتوفير تذاكر دخول المباراة الآسيوية.

وسيواجه العين مضيفه النصر الاثنين المقبل على ملعب "الأول بارك" في الرياض، علما بأن الفريق الإماراتي كان قد فاز ذهابا على نظيره السعودي بهدف دون رد وذلك على ملعب هزاع بن زايد.

المصدر: موقع نادي العين