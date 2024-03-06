بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام فاركو

سقط بيراميدز في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فاركو 1-1 يوم الأربعاء وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ15 من الدوري المصري لكرة القدم.

وافتتح فاركو التسجيل عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وأدرك بيراميدز التعادل بفضل إبراهيم عادل (53).

وهذا هو التعادل الرابع محليا هذا الموسم لبيراميدز ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، وله أربع مباريات مؤجلة مع الجونة والمقاولون العرب وسموحة والأهلي.

في المقابل، رفع فاركو الذي لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته العشر الأخيرة في مختلف المسابقات رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ16، وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي والزمالك.

المصدر: وكالات